Dagens Renzo Restaked LST livepris er 5,373.17 USD. Spor prisoppdateringer for PZETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PZETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Renzo Restaked LST livepris er 5,373.17 USD. Spor prisoppdateringer for PZETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PZETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PZETH

PZETH Prisinformasjon

PZETH Offisiell nettside

PZETH tokenomics

PZETH Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Renzo Restaked LST Logo

Renzo Restaked LST Pris (PZETH)

Ikke oppført

1 PZETH til USD livepris:

$5,371.79
$5,371.79$5,371.79
-2.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Renzo Restaked LST (PZETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:05 (UTC+8)

Renzo Restaked LST (PZETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5,351.08
$ 5,351.08$ 5,351.08
24 timer lav
$ 5,526.77
$ 5,526.77$ 5,526.77
24 timer høy

$ 5,351.08
$ 5,351.08$ 5,351.08

$ 5,526.77
$ 5,526.77$ 5,526.77

$ 5,938.35
$ 5,938.35$ 5,938.35

$ 1,684.12
$ 1,684.12$ 1,684.12

-0.11%

-2.76%

-4.44%

-4.44%

Renzo Restaked LST (PZETH) sanntidsprisen er $5,373.17. I løpet av de siste 24 timene har PZETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,351.08 og et toppnivå på $ 5,526.77, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PZETH er $ 5,938.35, mens den rekordlave prisen er $ 1,684.12.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PZETH endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -4.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Renzo Restaked LST (PZETH) Markedsinformasjon

$ 135.02M
$ 135.02M$ 135.02M

--
----

$ 135.02M
$ 135.02M$ 135.02M

25.15K
25.15K 25.15K

25,153.88123962677
25,153.88123962677 25,153.88123962677

Nåværende markedsverdi på Renzo Restaked LST er $ 135.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PZETH er 25.15K, med en total tilgang på 25153.88123962677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.02M.

Renzo Restaked LST (PZETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Renzo Restaked LST til USD ble $ -152.819699250319.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Renzo Restaked LST til USD ble $ +156.4457550370.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Renzo Restaked LST til USD ble $ +1,053.8290857600.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Renzo Restaked LST til USD ble $ +2,664.2790084574766.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -152.819699250319-2.76%
30 dager$ +156.4457550370+2.91%
60 dager$ +1,053.8290857600+19.61%
90 dager$ +2,664.2790084574766+98.35%

Hva er Renzo Restaked LST (PZETH)

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Renzo Restaked LST (PZETH) Ressurs

Offisiell nettside

Renzo Restaked LST Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Renzo Restaked LST (PZETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Renzo Restaked LST (PZETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Renzo Restaked LST.

Sjekk Renzo Restaked LSTprisprognosen nå!

PZETH til lokale valutaer

Renzo Restaked LST (PZETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Renzo Restaked LST (PZETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PZETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Renzo Restaked LST (PZETH)

Hvor mye er Renzo Restaked LST (PZETH) verdt i dag?
Live PZETH prisen i USD er 5,373.17 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PZETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PZETH til USD er $ 5,373.17. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Renzo Restaked LST?
Markedsverdien for PZETH er $ 135.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PZETH?
Den sirkulerende forsyningen av PZETH er 25.15K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPZETH ?
PZETH oppnådde en ATH-pris på 5,938.35 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PZETH?
PZETH så en ATL-pris på 1,684.12 USD.
Hva er handelsvolumet til PZETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PZETH er -- USD.
Vil PZETH gå høyere i år?
PZETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PZETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:05 (UTC+8)

Renzo Restaked LST (PZETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.