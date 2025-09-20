Renzo Restaked LST (PZETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,351.08 $ 5,351.08 $ 5,351.08 24 timer lav $ 5,526.77 $ 5,526.77 $ 5,526.77 24 timer høy 24 timer lav $ 5,351.08$ 5,351.08 $ 5,351.08 24 timer høy $ 5,526.77$ 5,526.77 $ 5,526.77 All Time High $ 5,938.35$ 5,938.35 $ 5,938.35 Laveste pris $ 1,684.12$ 1,684.12 $ 1,684.12 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.76% Prisendring (7D) -4.44% Prisendring (7D) -4.44%

Renzo Restaked LST (PZETH) sanntidsprisen er $5,373.17. I løpet av de siste 24 timene har PZETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,351.08 og et toppnivå på $ 5,526.77, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PZETH er $ 5,938.35, mens den rekordlave prisen er $ 1,684.12.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PZETH endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -4.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Renzo Restaked LST (PZETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 135.02M$ 135.02M $ 135.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 135.02M$ 135.02M $ 135.02M Opplagsforsyning 25.15K 25.15K 25.15K Total forsyning 25,153.88123962677 25,153.88123962677 25,153.88123962677

Nåværende markedsverdi på Renzo Restaked LST er $ 135.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PZETH er 25.15K, med en total tilgang på 25153.88123962677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.02M.