Renzo Restaked ETH (EZETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,707.73 24 timer høy $ 4,871.13 All Time High $ 5,227.06 Laveste pris $ 1,454.43 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -2.78% Prisendring (7D) -5.00%

Renzo Restaked ETH (EZETH) sanntidsprisen er $4,728.39. I løpet av de siste 24 timene har EZETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,707.73 og et toppnivå på $ 4,871.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EZETH er $ 5,227.06, mens den rekordlave prisen er $ 1,454.43.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EZETH endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -2.78% over 24 timer og -5.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Renzo Restaked ETH (EZETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.44B Opplagsforsyning 304.46K Total forsyning 304,464.630386893

Nåværende markedsverdi på Renzo Restaked ETH er $ 1.44B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EZETH er 304.46K, med en total tilgang på 304464.630386893. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.44B.