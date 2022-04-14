Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Informasjon Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Offisiell nettside: https://www.renzoprotocol.com/

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Total forsyning: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Sirkulerende forsyning: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M All-time high: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 All-Time Low: $ 0.74914 $ 0.74914 $ 0.74914 Nåværende pris: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Lær mer om Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) pris

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EZEIGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EZEIGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EZEIGENs tokenomics, kan du utforske EZEIGEN tokenets livepris!

