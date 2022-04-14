Rentible (RNB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rentible (RNB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rentible (RNB) Informasjon Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market. Offisiell nettside: https://rentible.io/ Kjøp RNB nå!

Rentible (RNB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rentible (RNB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 199.19K $ 199.19K $ 199.19K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 199.19K $ 199.19K $ 199.19K All-time high: $ 5.38 $ 5.38 $ 5.38 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01991929 $ 0.01991929 $ 0.01991929 Lær mer om Rentible (RNB) pris

Rentible (RNB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rentible (RNB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RNB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RNB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RNBs tokenomics, kan du utforske RNB tokenets livepris!

