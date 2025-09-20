Dagens Rentible livepris er 0.02172067 USD. Spor prisoppdateringer for RNB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RNB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rentible livepris er 0.02172067 USD. Spor prisoppdateringer for RNB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RNB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 RNB til USD livepris:

$0.02172067
$0.02172067$0.02172067
0.00%1D
Rentible (RNB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:45:03 (UTC+8)

Rentible (RNB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02165414
$ 0.02165414$ 0.02165414
24 timer lav
$ 0.02175671
$ 0.02175671$ 0.02175671
24 timer høy

$ 0.02165414
$ 0.02165414$ 0.02165414

$ 0.02175671
$ 0.02175671$ 0.02175671

$ 5.38
$ 5.38$ 5.38

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

+0.09%

-7.64%

-7.64%

Rentible (RNB) sanntidsprisen er $0.02172067. I løpet av de siste 24 timene har RNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02165414 og et toppnivå på $ 0.02175671, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RNB er $ 5.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RNB endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -7.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rentible (RNB) Markedsinformasjon

$ 217.15K
$ 217.15K$ 217.15K

--
----

$ 217.15K
$ 217.15K$ 217.15K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rentible er $ 217.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RNB er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 217.15K.

Rentible (RNB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Rentible til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Rentible til USD ble $ -0.0070286806.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Rentible til USD ble $ -0.0088143130.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Rentible til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.09%
30 dager$ -0.0070286806-32.35%
60 dager$ -0.0088143130-40.58%
90 dager$ 0--

Hva er Rentible (RNB)

Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Rentible (RNB) Ressurs

Offisiell nettside

Rentible Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rentible (RNB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rentible (RNB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rentible.

Sjekk Rentibleprisprognosen nå!

RNB til lokale valutaer

Rentible (RNB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rentible (RNB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RNB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Rentible (RNB)

Hvor mye er Rentible (RNB) verdt i dag?
Live RNB prisen i USD er 0.02172067 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RNB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RNB til USD er $ 0.02172067. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rentible?
Markedsverdien for RNB er $ 217.15K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RNB?
Den sirkulerende forsyningen av RNB er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRNB ?
RNB oppnådde en ATH-pris på 5.38 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RNB?
RNB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RNB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RNB er -- USD.
Vil RNB gå høyere i år?
RNB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RNB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:45:03 (UTC+8)

