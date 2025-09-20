Rent Only Goes Up (RENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00216916$ 0.00216916 $ 0.00216916 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) -1.06% Prisendring (7D) -1.06%

Rent Only Goes Up (RENT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RENT er $ 0.00216916, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RENT endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -1.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rent Only Goes Up (RENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K Opplagsforsyning 999.63M 999.63M 999.63M Total forsyning 999,630,164.55363 999,630,164.55363 999,630,164.55363

Nåværende markedsverdi på Rent Only Goes Up er $ 34.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RENT er 999.63M, med en total tilgang på 999630164.55363. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.05K.