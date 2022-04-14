Remilia (REMILIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Remilia (REMILIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Remilia (REMILIA) Informasjon The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult’s creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age. Offisiell nettside: https://remiliacult.xyz Kjøp REMILIA nå!

Remilia (REMILIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Remilia (REMILIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.39K $ 63.39K $ 63.39K Total forsyning: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Sirkulerende forsyning: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.39K $ 63.39K $ 63.39K All-time high: $ 0.00959117 $ 0.00959117 $ 0.00959117 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Remilia (REMILIA) pris

Remilia (REMILIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Remilia (REMILIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REMILIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REMILIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REMILIAs tokenomics, kan du utforske REMILIA tokenets livepris!

