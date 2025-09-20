Remilia (REMILIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00959117$ 0.00959117 $ 0.00959117 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -3.91% Prisendring (7D) -3.91%

Remilia (REMILIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REMILIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REMILIA er $ 0.00959117, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REMILIA endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -3.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Remilia (REMILIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.77K$ 68.77K $ 68.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.77K$ 68.77K $ 68.77K Opplagsforsyning 999.31M 999.31M 999.31M Total forsyning 999,310,981.80962 999,310,981.80962 999,310,981.80962

Nåværende markedsverdi på Remilia er $ 68.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REMILIA er 999.31M, med en total tilgang på 999310981.80962. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.77K.