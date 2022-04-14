RELIGN (RELIGN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RELIGN (RELIGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RELIGN (RELIGN) Informasjon Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic. A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that. Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning. Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better. Relign Offisiell nettside: https://www.relign.ai/ Teknisk dokument: https://relign.gitbook.io/relign Kjøp RELIGN nå!

RELIGN (RELIGN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RELIGN (RELIGN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.57K $ 17.57K $ 17.57K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.57K $ 17.57K $ 17.57K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om RELIGN (RELIGN) pris

RELIGN (RELIGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RELIGN (RELIGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RELIGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RELIGN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RELIGNs tokenomics, kan du utforske RELIGN tokenets livepris!

RELIGN prisforutsigelse Vil du vite hvor RELIGN kan være på vei? Vår RELIGN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RELIGN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!