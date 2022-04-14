Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Informasjon Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Offisiell nettside: https://rektburgundy.com Teknisk dokument: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Kjøp MXNBC nå!

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.54K $ 26.54K $ 26.54K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 726.09M $ 726.09M $ 726.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.56K $ 36.56K $ 36.56K All-time high: $ 0.0011062 $ 0.0011062 $ 0.0011062 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) pris

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MXNBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MXNBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MXNBCs tokenomics, kan du utforske MXNBC tokenets livepris!

MXNBC prisforutsigelse Vil du vite hvor MXNBC kan være på vei? Vår MXNBC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MXNBC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!