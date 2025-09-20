Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004135 $ 0.00004135 $ 0.00004135 24 timer lav $ 0.00004422 $ 0.00004422 $ 0.00004422 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004135$ 0.00004135 $ 0.00004135 24 timer høy $ 0.00004422$ 0.00004422 $ 0.00004422 All Time High $ 0.0011062$ 0.0011062 $ 0.0011062 Laveste pris $ 0.00003151$ 0.00003151 $ 0.00003151 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -3.20% Prisendring (7D) -1.80% Prisendring (7D) -1.80%

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) sanntidsprisen er $0.00004271. I løpet av de siste 24 timene har MXNBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004135 og et toppnivå på $ 0.00004422, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MXNBC er $ 0.0011062, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003151.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MXNBC endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -3.20% over 24 timer og -1.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.71K$ 42.71K $ 42.71K Opplagsforsyning 726.09M 726.09M 726.09M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rekt Burgundy by Virtuals er $ 31.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MXNBC er 726.09M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.71K.