ReinforcedAI (SN92) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.689181 $ 0.689181 $ 0.689181 24 timer lav $ 0.723087 $ 0.723087 $ 0.723087 24 timer høy 24 timer lav $ 0.689181$ 0.689181 $ 0.689181 24 timer høy $ 0.723087$ 0.723087 $ 0.723087 All Time High $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Laveste pris $ 0.448012$ 0.448012 $ 0.448012 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -2.45% Prisendring (7D) -1.28% Prisendring (7D) -1.28%

ReinforcedAI (SN92) sanntidsprisen er $0.695382. I løpet av de siste 24 timene har SN92 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.689181 og et toppnivå på $ 0.723087, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN92 er $ 1.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.448012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN92 endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -2.45% over 24 timer og -1.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ReinforcedAI (SN92) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Opplagsforsyning 1.82M 1.82M 1.82M Total forsyning 1,817,576.675262588 1,817,576.675262588 1,817,576.675262588

Nåværende markedsverdi på ReinforcedAI er $ 1.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN92 er 1.82M, med en total tilgang på 1817576.675262588. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.26M.