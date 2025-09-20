Dagens REIKO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for REIKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REIKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens REIKO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for REIKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REIKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

REIKO Logo

REIKO Pris (REIKO)

Ikke oppført

1 REIKO til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
REIKO (REIKO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:15:38 (UTC+8)

REIKO (REIKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.17%

+7.17%

REIKO (REIKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REIKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REIKO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REIKO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

REIKO (REIKO) Markedsinformasjon

$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K

--
----

$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K

999.20M
999.20M 999.20M

999,200,684.8096343
999,200,684.8096343 999,200,684.8096343

Nåværende markedsverdi på REIKO er $ 13.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REIKO er 999.20M, med en total tilgang på 999200684.8096343. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.45K.

REIKO (REIKO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på REIKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på REIKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på REIKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på REIKO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+32.76%
60 dager$ 0+48.88%
90 dager$ 0--

Hva er REIKO (REIKO)

Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings.

REIKO (REIKO) Ressurs

Offisiell nettside

REIKO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil REIKO (REIKO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine REIKO (REIKO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for REIKO.

Sjekk REIKOprisprognosen nå!

REIKO til lokale valutaer

REIKO (REIKO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak REIKO (REIKO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REIKO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om REIKO (REIKO)

Hvor mye er REIKO (REIKO) verdt i dag?
Live REIKO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REIKO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REIKO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for REIKO?
Markedsverdien for REIKO er $ 13.45K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REIKO?
Den sirkulerende forsyningen av REIKO er 999.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREIKO ?
REIKO oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REIKO?
REIKO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til REIKO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REIKO er -- USD.
Vil REIKO gå høyere i år?
REIKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REIKO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:15:38 (UTC+8)

