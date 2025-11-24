Regentics pris i dag

Sanntids Regentics (REGEN) pris i dag er $ 0.00000873, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende REGEN til USD konverteringssats er $ 0.00000873 per REGEN.

Regentics rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,730.03, med en sirkulerende forsyning på 1.00B REGEN. I løpet av de siste 24 timene REGEN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00005575, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000613.

Kortsiktig har REGEN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Regentics (REGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Regentics er $ 8.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.73K.