Regent Coin (REGENT) Informasjon What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you. History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives. What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking. Offisiell nettside: http://www.regentcoin.finance/ Teknisk dokument: https://regentcoin.finance/pdf/Regentcoin-Whitepaper.pdf Kjøp REGENT nå!

Regent Coin (REGENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Regent Coin (REGENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.50K $ 37.50K $ 37.50K Total forsyning: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Sirkulerende forsyning: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.75K $ 37.75K $ 37.75K All-time high: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 All-Time Low: $ 0.00520001 $ 0.00520001 $ 0.00520001 Nåværende pris: $ 0.01301652 $ 0.01301652 $ 0.01301652 Lær mer om Regent Coin (REGENT) pris

Regent Coin (REGENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Regent Coin (REGENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REGENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REGENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REGENTs tokenomics, kan du utforske REGENT tokenets livepris!

