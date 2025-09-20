Regent Coin (REGENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01365455 $ 0.01365455 $ 0.01365455 24 timer lav $ 0.0172341 $ 0.0172341 $ 0.0172341 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01365455$ 0.01365455 $ 0.01365455 24 timer høy $ 0.0172341$ 0.0172341 $ 0.0172341 All Time High $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Laveste pris $ 0.00520001$ 0.00520001 $ 0.00520001 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -18.62% Prisendring (7D) -31.29% Prisendring (7D) -31.29%

Regent Coin (REGENT) sanntidsprisen er $0.01402435. I løpet av de siste 24 timene har REGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01365455 og et toppnivå på $ 0.0172341, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REGENT er $ 1.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.00520001.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REGENT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -18.62% over 24 timer og -31.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Regent Coin (REGENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.40K$ 40.40K $ 40.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.67K$ 40.67K $ 40.67K Opplagsforsyning 2.88M 2.88M 2.88M Total forsyning 2,900,000.0 2,900,000.0 2,900,000.0

Nåværende markedsverdi på Regent Coin er $ 40.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGENT er 2.88M, med en total tilgang på 2900000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.67K.