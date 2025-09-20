Regent Coin Pris (REGENT)
Regent Coin (REGENT) sanntidsprisen er $0.01402435. I løpet av de siste 24 timene har REGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01365455 og et toppnivå på $ 0.0172341, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REGENT er $ 1.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.00520001.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REGENT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -18.62% over 24 timer og -31.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Regent Coin er $ 40.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGENT er 2.88M, med en total tilgang på 2900000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.67K.
I løpet av i dag er prisendringen på Regent Coin til USD ble $ -0.00320975021806333.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Regent Coin til USD ble $ +0.0153336394.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Regent Coin til USD ble $ -0.0083746868.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Regent Coin til USD ble $ -0.08929395758871502.
What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you. History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives. What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking.
