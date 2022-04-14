Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reflections of Dissonance AI (AIKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Informasjon AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Offisiell nettside: https://aika-sol.com/ Kjøp AIKA nå!

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reflections of Dissonance AI (AIKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.13K $ 49.13K $ 49.13K Total forsyning: $ 988.85M $ 988.85M $ 988.85M Sirkulerende forsyning: $ 988.85M $ 988.85M $ 988.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.13K $ 49.13K $ 49.13K All-time high: $ 0.01509709 $ 0.01509709 $ 0.01509709 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Reflections of Dissonance AI (AIKA) pris

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reflections of Dissonance AI (AIKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIKAs tokenomics, kan du utforske AIKA tokenets livepris!

AIKA prisforutsigelse
Vil du vite hvor AIKA kan være på vei? Vår AIKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

