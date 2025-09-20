Reflections of Dissonance AI (AIKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005317 $ 0.00005317 $ 0.00005317 24 timer lav $ 0.00005478 $ 0.00005478 $ 0.00005478 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005317$ 0.00005317 $ 0.00005317 24 timer høy $ 0.00005478$ 0.00005478 $ 0.00005478 All Time High $ 0.01509709$ 0.01509709 $ 0.01509709 Laveste pris $ 0.00002863$ 0.00002863 $ 0.00002863 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -4.24% Prisendring (7D) -4.24%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) sanntidsprisen er $0.00005374. I løpet av de siste 24 timene har AIKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005317 og et toppnivå på $ 0.00005478, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIKA er $ 0.01509709, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002863.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIKA endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -4.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.13K$ 53.13K $ 53.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.13K$ 53.13K $ 53.13K Opplagsforsyning 988.85M 988.85M 988.85M Total forsyning 988,853,715.595817 988,853,715.595817 988,853,715.595817

Nåværende markedsverdi på Reflections of Dissonance AI er $ 53.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIKA er 988.85M, med en total tilgang på 988853715.595817. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.13K.