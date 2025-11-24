REECOIN pris i dag

Sanntids REECOIN (REE) pris i dag er $ 0.01016527, med en 0.41% endring de siste 24 timene. Nåværende REE til USD konverteringssats er $ 0.01016527 per REE.

REECOIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,035,302, med en sirkulerende forsyning på 498.29M REE. I løpet av de siste 24 timene REE har den blitt handlet mellom $ 0.00933465(laveste) og $ 0.01062452 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0247983, mens tidenes laveste notering var $ 0.00319656.

Kortsiktig har REE beveget seg +1.10% i løpet av den siste timen og +1.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

REECOIN (REE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Opplagsforsyning 498.29M 498.29M 498.29M Total forsyning 498,290,000.0 498,290,000.0 498,290,000.0

Nåværende markedsverdi på REECOIN er $ 5.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REE er 498.29M, med en total tilgang på 498290000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.04M.