Redemption Of Pets (ROP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.053917 $ 0.053917 $ 0.053917 24 timer lav $ 0.059769 $ 0.059769 $ 0.059769 24 timer høy 24 timer lav $ 0.053917$ 0.053917 $ 0.053917 24 timer høy $ 0.059769$ 0.059769 $ 0.059769 All Time High $ 0.907255$ 0.907255 $ 0.907255 Laveste pris $ 0.03400078$ 0.03400078 $ 0.03400078 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -1.58% Prisendring (7D) -1.78% Prisendring (7D) -1.78%

Redemption Of Pets (ROP) sanntidsprisen er $0.054673. I løpet av de siste 24 timene har ROP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.053917 og et toppnivå på $ 0.059769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROP er $ 0.907255, mens den rekordlave prisen er $ 0.03400078.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROP endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -1.58% over 24 timer og -1.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Redemption Of Pets (ROP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.39K$ 54.39K $ 54.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.39K$ 54.39K $ 54.39K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Redemption Of Pets er $ 54.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROP er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.39K.