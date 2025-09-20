Redacted Terminal (███) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02889761$ 0.02889761 $ 0.02889761 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -7.58% Prisendring (7D) -28.84% Prisendring (7D) -28.84%

Redacted Terminal (███) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ███ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ███ er $ 0.02889761, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ███ endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -7.58% over 24 timer og -28.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Redacted Terminal (███) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.82K$ 71.82K $ 71.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.82K$ 71.82K $ 71.82K Opplagsforsyning 1.10B 1.10B 1.10B Total forsyning 1,099,880,477.572972 1,099,880,477.572972 1,099,880,477.572972

Nåværende markedsverdi på Redacted Terminal er $ 71.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ███ er 1.10B, med en total tilgang på 1099880477.572972. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.82K.