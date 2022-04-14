Red Siberian Husky (KOVU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Red Siberian Husky (KOVU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Red Siberian Husky (KOVU) Informasjon When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. Offisiell nettside: https://www.kovucoin.com/ Kjøp KOVU nå!

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Red Siberian Husky (KOVU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Total forsyning: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Sirkulerende forsyning: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K All-time high: $ 0.00651786 $ 0.00651786 $ 0.00651786 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Red Siberian Husky (KOVU) pris

Red Siberian Husky (KOVU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Red Siberian Husky (KOVU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOVU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOVU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOVUs tokenomics, kan du utforske KOVU tokenets livepris!

KOVU prisforutsigelse Vil du vite hvor KOVU kan være på vei? Vår KOVU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOVU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!