Red Siberian Husky (KOVU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00651786$ 0.00651786 $ 0.00651786 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -10.20% Prisendring (7D) -11.63% Prisendring (7D) -11.63%

Red Siberian Husky (KOVU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KOVU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOVU er $ 0.00651786, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOVU endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -10.20% over 24 timer og -11.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Red Siberian Husky (KOVU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K Opplagsforsyning 999.16M 999.16M 999.16M Total forsyning 999,161,060.143313 999,161,060.143313 999,161,060.143313

Nåværende markedsverdi på Red Siberian Husky er $ 22.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOVU er 999.16M, med en total tilgang på 999161060.143313. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.73K.