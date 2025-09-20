Red Pepe (RPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00497831 $ 0.00497831 $ 0.00497831 24 timer lav $ 0.00553616 $ 0.00553616 $ 0.00553616 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00497831$ 0.00497831 $ 0.00497831 24 timer høy $ 0.00553616$ 0.00553616 $ 0.00553616 All Time High $ 0.00723316$ 0.00723316 $ 0.00723316 Laveste pris $ 0.0012847$ 0.0012847 $ 0.0012847 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -8.89% Prisendring (7D) +8.51% Prisendring (7D) +8.51%

Red Pepe (RPEPE) sanntidsprisen er $0.00498258. I løpet av de siste 24 timene har RPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00497831 og et toppnivå på $ 0.00553616, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RPEPE er $ 0.00723316, mens den rekordlave prisen er $ 0.0012847.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RPEPE endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -8.89% over 24 timer og +8.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Red Pepe (RPEPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 280.77K$ 280.77K $ 280.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 345.99K$ 345.99K $ 345.99K Opplagsforsyning 56.33M 56.33M 56.33M Total forsyning 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Nåværende markedsverdi på Red Pepe er $ 280.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RPEPE er 56.33M, med en total tilgang på 69420000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.99K.