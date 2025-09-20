Red Kite (PKF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00870863 $ 0.00870863 $ 0.00870863 24 timer lav $ 0.0087811 $ 0.0087811 $ 0.0087811 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00870863$ 0.00870863 $ 0.00870863 24 timer høy $ 0.0087811$ 0.0087811 $ 0.0087811 All Time High $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Laveste pris $ 0.00375469$ 0.00375469 $ 0.00375469 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.41% Prisendring (7D) -4.88% Prisendring (7D) -4.88%

Red Kite (PKF) sanntidsprisen er $0.00872588. I løpet av de siste 24 timene har PKF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00870863 og et toppnivå på $ 0.0087811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PKF er $ 2.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.00375469.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PKF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -4.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Red Kite (PKF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Opplagsforsyning 142.41M 142.41M 142.41M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Red Kite er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PKF er 142.41M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.