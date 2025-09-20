Dagens Red Kite livepris er 0.00872588 USD. Spor prisoppdateringer for PKF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PKF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Red Kite livepris er 0.00872588 USD. Spor prisoppdateringer for PKF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PKF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PKF

PKF Prisinformasjon

PKF teknisk dokument

PKF Offisiell nettside

PKF tokenomics

PKF Prisprognose

Red Kite Pris (PKF)

1 PKF til USD livepris:

$0.00872588
$0.00872588$0.00872588
-0.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Red Kite (PKF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:05:38 (UTC+8)

Red Kite (PKF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00870863
$ 0.00870863$ 0.00870863
24 timer lav
$ 0.0087811
$ 0.0087811$ 0.0087811
24 timer høy

$ 0.00870863
$ 0.00870863$ 0.00870863

$ 0.0087811
$ 0.0087811$ 0.0087811

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

$ 0.00375469
$ 0.00375469$ 0.00375469

--

-0.41%

-4.88%

-4.88%

Red Kite (PKF) sanntidsprisen er $0.00872588. I løpet av de siste 24 timene har PKF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00870863 og et toppnivå på $ 0.0087811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PKF er $ 2.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.00375469.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PKF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -4.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Red Kite (PKF) Markedsinformasjon

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

142.41M
142.41M 142.41M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Red Kite er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PKF er 142.41M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.

Red Kite (PKF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Red Kite til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Red Kite til USD ble $ +0.0003665201.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Red Kite til USD ble $ -0.0007003208.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Red Kite til USD ble $ +0.002986148355875849.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.41%
30 dager$ +0.0003665201+4.20%
60 dager$ -0.0007003208-8.02%
90 dager$ +0.002986148355875849+52.03%

Hva er Red Kite (PKF)

What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes: A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team. The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India. Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital. Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures. What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1. Token Utility: Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Red Kite (PKF) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Red Kite Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Red Kite (PKF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Red Kite (PKF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Red Kite.

Sjekk Red Kiteprisprognosen nå!

PKF til lokale valutaer

Red Kite (PKF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Red Kite (PKF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PKF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Red Kite (PKF)

Hvor mye er Red Kite (PKF) verdt i dag?
Live PKF prisen i USD er 0.00872588 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PKF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PKF til USD er $ 0.00872588. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Red Kite?
Markedsverdien for PKF er $ 1.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PKF?
Den sirkulerende forsyningen av PKF er 142.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPKF ?
PKF oppnådde en ATH-pris på 2.91 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PKF?
PKF så en ATL-pris på 0.00375469 USD.
Hva er handelsvolumet til PKF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PKF er -- USD.
Vil PKF gå høyere i år?
PKF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PKF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:05:38 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.