Red Genesis ($R3D) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0077114$ 0.0077114 $ 0.0077114 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.07% Prisendring (7D) -9.57% Prisendring (7D) -9.57%

Red Genesis ($R3D) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $R3D blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $R3D er $ 0.0077114, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $R3D endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.07% over 24 timer og -9.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Red Genesis ($R3D) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.53K$ 19.53K $ 19.53K Opplagsforsyning 985.85M 985.85M 985.85M Total forsyning 999,427,205.856898 999,427,205.856898 999,427,205.856898

Nåværende markedsverdi på Red Genesis er $ 19.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $R3D er 985.85M, med en total tilgang på 999427205.856898. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.53K.