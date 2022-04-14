Record Nexus (RECORD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Record Nexus (RECORD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Record Nexus (RECORD) Informasjon RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. Offisiell nettside: https://record.nexus/ Teknisk dokument: https://docs.musicprotocol.io/ Kjøp RECORD nå!

Record Nexus (RECORD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Record Nexus (RECORD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 421.45K $ 421.45K $ 421.45K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 471.51M $ 471.51M $ 471.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 893.83K $ 893.83K $ 893.83K All-time high: $ 0.03335107 $ 0.03335107 $ 0.03335107 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00089491 $ 0.00089491 $ 0.00089491 Lær mer om Record Nexus (RECORD) pris

Record Nexus (RECORD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Record Nexus (RECORD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RECORD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RECORD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RECORDs tokenomics, kan du utforske RECORD tokenets livepris!

RECORD prisforutsigelse Vil du vite hvor RECORD kan være på vei? Vår RECORD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

