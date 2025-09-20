Recon Solana (RECON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) +0.39% Prisendring (7D) +16.85%

Recon Solana (RECON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RECON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RECON er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RECON endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og +16.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Recon Solana (RECON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.12K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.02K Opplagsforsyning 849.92M Total forsyning 999,897,396.065289

Nåværende markedsverdi på Recon Solana er $ 5.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RECON er 849.92M, med en total tilgang på 999897396.065289. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.02K.