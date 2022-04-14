Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rebel by Virtuals (REBELZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rebel by Virtuals (REBELZ) Informasjon Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/14362 Teknisk dokument: https://rebelz.ai/gallery/Rebel%20by%20Virtuals%20white%20paper.docx Kjøp REBELZ nå!

Rebel by Virtuals (REBELZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rebel by Virtuals (REBELZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.73K $ 15.73K $ 15.73K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.73K $ 15.73K $ 15.73K All-time high: $ 0.00395959 $ 0.00395959 $ 0.00395959 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Rebel by Virtuals (REBELZ) pris

Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rebel by Virtuals (REBELZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REBELZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REBELZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REBELZs tokenomics, kan du utforske REBELZ tokenets livepris!

REBELZ prisforutsigelse Vil du vite hvor REBELZ kan være på vei? Vår REBELZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REBELZ tokenets prisforutsigelse nå!

