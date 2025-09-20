Dagens Rebel by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for REBELZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REBELZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rebel by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for REBELZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REBELZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

--
----
-2.30%1D
Rebel by Virtuals (REBELZ) Live prisdiagram
Rebel by Virtuals (REBELZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395959
$ 0.00395959$ 0.00395959

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-2.37%

-7.95%

-7.95%

Rebel by Virtuals (REBELZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REBELZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REBELZ er $ 0.00395959, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REBELZ endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, -2.37% over 24 timer og -7.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rebel by Virtuals (REBELZ) Markedsinformasjon

$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K

--
----

$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rebel by Virtuals er $ 17.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REBELZ er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.80K.

Rebel by Virtuals (REBELZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Rebel by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Rebel by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Rebel by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Rebel by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.37%
30 dager$ 0+0.58%
60 dager$ 0+1.62%
90 dager$ 0--

Hva er Rebel by Virtuals (REBELZ)

Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Rebel by Virtuals (REBELZ) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Rebel by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rebel by Virtuals (REBELZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rebel by Virtuals (REBELZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rebel by Virtuals.

Sjekk Rebel by Virtualsprisprognosen nå!

REBELZ til lokale valutaer

Rebel by Virtuals (REBELZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rebel by Virtuals (REBELZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REBELZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Rebel by Virtuals (REBELZ)

Hvor mye er Rebel by Virtuals (REBELZ) verdt i dag?
Live REBELZ prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REBELZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REBELZ til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rebel by Virtuals?
Markedsverdien for REBELZ er $ 17.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REBELZ?
Den sirkulerende forsyningen av REBELZ er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREBELZ ?
REBELZ oppnådde en ATH-pris på 0.00395959 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REBELZ?
REBELZ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til REBELZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REBELZ er -- USD.
Vil REBELZ gå høyere i år?
REBELZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REBELZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.