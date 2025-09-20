Rebel by Virtuals (REBELZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00395959 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.56% Prisendring (1D) -2.37% Prisendring (7D) -7.95%

Rebel by Virtuals (REBELZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REBELZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REBELZ er $ 0.00395959, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REBELZ endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, -2.37% over 24 timer og -7.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rebel by Virtuals (REBELZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.80K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rebel by Virtuals er $ 17.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REBELZ er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.80K.