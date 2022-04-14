Rebel Bots (RBLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rebel Bots (RBLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rebel Bots (RBLS) Informasjon RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS

A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper. Offisiell nettside: https://rebelbots.com/

Rebel Bots (RBLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rebel Bots (RBLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.88K $ 59.88K $ 59.88K Total forsyning: $ 285.03M $ 285.03M $ 285.03M Sirkulerende forsyning: $ 285.03M $ 285.03M $ 285.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.88K $ 59.88K $ 59.88K All-time high: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021008 $ 0.00021008 $ 0.00021008 Lær mer om Rebel Bots (RBLS) pris

Rebel Bots (RBLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rebel Bots (RBLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RBLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RBLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

RBLS prisforutsigelse Vil du vite hvor RBLS kan være på vei? Vår RBLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

