RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RealToken Ecosystem Governance (REG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RealToken Ecosystem Governance (REG) Informasjon The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co Offisiell nettside: https://realtoken.community/ Teknisk dokument: https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777 Kjøp REG nå!

RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RealToken Ecosystem Governance (REG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.15M $ 13.15M $ 13.15M Total forsyning: $ 501.57M $ 501.57M $ 501.57M Sirkulerende forsyning: $ 73.17M $ 73.17M $ 73.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.12M $ 90.12M $ 90.12M All-time high: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 All-Time Low: $ 0.140432 $ 0.140432 $ 0.140432 Nåværende pris: $ 0.179681 $ 0.179681 $ 0.179681 Lær mer om RealToken Ecosystem Governance (REG) pris

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RealToken Ecosystem Governance (REG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REGs tokenomics, kan du utforske REG tokenets livepris!

REG prisforutsigelse Vil du vite hvor REG kan være på vei? Vår REG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REG tokenets prisforutsigelse nå!

