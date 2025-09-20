RealToken Ecosystem Governance (REG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.172048 24 timer lav $ 0.175922 24 timer høy All Time High $ 1.99 Laveste pris $ 0.140432 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +2.21% Prisendring (7D) +18.67%

RealToken Ecosystem Governance (REG) sanntidsprisen er $0.175919. I løpet av de siste 24 timene har REG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.172048 og et toppnivå på $ 0.175922, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REG er $ 1.99, mens den rekordlave prisen er $ 0.140432.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REG endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.21% over 24 timer og +18.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RealToken Ecosystem Governance (REG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.87M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.24M Opplagsforsyning 73.17M Total forsyning 501,569,970.8168314

Nåværende markedsverdi på RealToken Ecosystem Governance er $ 12.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REG er 73.17M, med en total tilgang på 501569970.8168314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.24M.