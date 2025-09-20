Dagens RealToken Ecosystem Governance livepris er 0.175919 USD. Spor prisoppdateringer for REG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens RealToken Ecosystem Governance livepris er 0.175919 USD. Spor prisoppdateringer for REG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

RealToken Ecosystem Governance Pris (REG)

1 REG til USD livepris:

$0.175917
$0.175917
+2.20%1D
RealToken Ecosystem Governance (REG) Live prisdiagram
RealToken Ecosystem Governance (REG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.172048
24 timer lav
$ 0.175922
24 timer høy

$ 0.172048
$ 0.175922
$ 1.99
$ 0.140432
+0.01%

+2.21%

+18.67%

+18.67%

RealToken Ecosystem Governance (REG) sanntidsprisen er $0.175919. I løpet av de siste 24 timene har REG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.172048 og et toppnivå på $ 0.175922, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REG er $ 1.99, mens den rekordlave prisen er $ 0.140432.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REG endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.21% over 24 timer og +18.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RealToken Ecosystem Governance (REG) Markedsinformasjon

$ 12.87M
--
$ 88.24M
73.17M
501,569,970.8168314
Nåværende markedsverdi på RealToken Ecosystem Governance er $ 12.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REG er 73.17M, med en total tilgang på 501569970.8168314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.24M.

RealToken Ecosystem Governance (REG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på RealToken Ecosystem Governance til USD ble $ +0.00379666.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på RealToken Ecosystem Governance til USD ble $ +0.0002996956.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på RealToken Ecosystem Governance til USD ble $ -0.0363333954.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på RealToken Ecosystem Governance til USD ble $ -0.14301251429550237.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00379666+2.21%
30 dager$ +0.0002996956+0.17%
60 dager$ -0.0363333954-20.65%
90 dager$ -0.14301251429550237-44.84%

Hva er RealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

RealToken Ecosystem Governance (REG) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

RealToken Ecosystem Governance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RealToken Ecosystem Governance (REG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RealToken Ecosystem Governance (REG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RealToken Ecosystem Governance.

Sjekk RealToken Ecosystem Governanceprisprognosen nå!

REG til lokale valutaer

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RealToken Ecosystem Governance (REG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om RealToken Ecosystem Governance (REG)

Hvor mye er RealToken Ecosystem Governance (REG) verdt i dag?
Live REG prisen i USD er 0.175919 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REG til USD er $ 0.175919. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for RealToken Ecosystem Governance?
Markedsverdien for REG er $ 12.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REG?
Den sirkulerende forsyningen av REG er 73.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREG ?
REG oppnådde en ATH-pris på 1.99 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REG?
REG så en ATL-pris på 0.140432 USD.
Hva er handelsvolumet til REG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REG er -- USD.
Vil REG gå høyere i år?
REG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REG prisprognosen for en mer grundig analyse.
