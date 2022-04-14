Realis Worlds (REALIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Realis Worlds (REALIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Realis Worlds (REALIS) Informasjon Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values. Offisiell nettside: https://realisworlds.com/ Teknisk dokument: https://medium.com/@zenithdev/realis-worlds-ai-embodiment-evolutionary-pressures-and-alignment-with-human-objectives-in-4939cd1ded83 Kjøp REALIS nå!

Realis Worlds (REALIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Realis Worlds (REALIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Total forsyning: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Sirkulerende forsyning: $ 954.89M $ 954.89M $ 954.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M All-time high: $ 0.04736015 $ 0.04736015 $ 0.04736015 All-Time Low: $ 0.00085332 $ 0.00085332 $ 0.00085332 Nåværende pris: $ 0.00106178 $ 0.00106178 $ 0.00106178 Lær mer om Realis Worlds (REALIS) pris

Realis Worlds (REALIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Realis Worlds (REALIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REALIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REALIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REALISs tokenomics, kan du utforske REALIS tokenets livepris!

