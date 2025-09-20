Dagens Realis Worlds livepris er 0.00116762 USD. Spor prisoppdateringer for REALIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REALIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Realis Worlds livepris er 0.00116762 USD. Spor prisoppdateringer for REALIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REALIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 REALIS til USD livepris:

$0.0011643
-3.00%1D
USD
Realis Worlds (REALIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:46:45 (UTC+8)

Realis Worlds (REALIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00110974
24 timer lav
$ 0.00122349
24 timer høy

$ 0.00110974
$ 0.00122349
$ 0.04736015
$ 0
+0.67%

-2.80%

-0.11%

-0.11%

Realis Worlds (REALIS) sanntidsprisen er $0.00116762. I løpet av de siste 24 timene har REALIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00110974 og et toppnivå på $ 0.00122349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REALIS er $ 0.04736015, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REALIS endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -0.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Realis Worlds (REALIS) Markedsinformasjon

$ 1.11M
--
$ 1.16M
954.89M
998,960,554.477591
Nåværende markedsverdi på Realis Worlds er $ 1.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REALIS er 954.89M, med en total tilgang på 998960554.477591. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16M.

Realis Worlds (REALIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Realis Worlds til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Realis Worlds til USD ble $ -0.0002492161.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Realis Worlds til USD ble $ -0.0002720736.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Realis Worlds til USD ble $ -0.0008793556346385482.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.80%
30 dager$ -0.0002492161-21.34%
60 dager$ -0.0002720736-23.30%
90 dager$ -0.0008793556346385482-42.95%

Hva er Realis Worlds (REALIS)

Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.

Realis Worlds (REALIS) Ressurs

Realis Worlds Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Realis Worlds (REALIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Realis Worlds (REALIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Realis Worlds.

Sjekk Realis Worldsprisprognosen nå!

REALIS til lokale valutaer

Realis Worlds (REALIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Realis Worlds (REALIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REALIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Realis Worlds (REALIS)

Hvor mye er Realis Worlds (REALIS) verdt i dag?
Live REALIS prisen i USD er 0.00116762 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REALIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REALIS til USD er $ 0.00116762. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Realis Worlds?
Markedsverdien for REALIS er $ 1.11M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REALIS?
Den sirkulerende forsyningen av REALIS er 954.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREALIS ?
REALIS oppnådde en ATH-pris på 0.04736015 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REALIS?
REALIS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til REALIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REALIS er -- USD.
Vil REALIS gå høyere i år?
REALIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REALIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
