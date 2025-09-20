Realis Worlds (REALIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00110974 $ 0.00110974 $ 0.00110974 24 timer lav $ 0.00122349 $ 0.00122349 $ 0.00122349 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00110974$ 0.00110974 $ 0.00110974 24 timer høy $ 0.00122349$ 0.00122349 $ 0.00122349 All Time High $ 0.04736015$ 0.04736015 $ 0.04736015 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.67% Prisendring (1D) -2.80% Prisendring (7D) -0.11% Prisendring (7D) -0.11%

Realis Worlds (REALIS) sanntidsprisen er $0.00116762. I løpet av de siste 24 timene har REALIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00110974 og et toppnivå på $ 0.00122349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REALIS er $ 0.04736015, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REALIS endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -0.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Realis Worlds (REALIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Opplagsforsyning 954.89M 954.89M 954.89M Total forsyning 998,960,554.477591 998,960,554.477591 998,960,554.477591

Nåværende markedsverdi på Realis Worlds er $ 1.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REALIS er 954.89M, med en total tilgang på 998960554.477591. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16M.