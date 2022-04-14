RealFevr (FEVR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RealFevr (FEVR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RealFevr (FEVR) Informasjon RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: FEVR Battle Arena Game

Marketplace Challenges & Achievements

Public User Profiles & Leaderboards

Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)

NFT Bidding and User Notifications

Experience (LVL) System in-game and in-marketplace

NFT Fusion (By burning NFTs)

New Litepaper

New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)

New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)

Blockchain integration into Fantasy Leagues

New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)

RealFevr (FEVR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RealFevr (FEVR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.81K $ 53.81K $ 53.81K Total forsyning: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Sirkulerende forsyning: $ 13.03B $ 13.03B $ 13.03B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.10K $ 66.10K $ 66.10K All-time high: $ 0.01544109 $ 0.01544109 $ 0.01544109 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om RealFevr (FEVR) pris

RealFevr (FEVR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RealFevr (FEVR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FEVR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FEVR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FEVRs tokenomics, kan du utforske FEVR tokenets livepris!

FEVR prisforutsigelse Vil du vite hvor FEVR kan være på vei? Vår FEVR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FEVR tokenets prisforutsigelse nå!

