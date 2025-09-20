RealFevr (FEVR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01544109$ 0.01544109 $ 0.01544109 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) +0.23% Prisendring (7D) +9.20% Prisendring (7D) +9.20%

RealFevr (FEVR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FEVR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEVR er $ 0.01544109, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEVR endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og +9.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RealFevr (FEVR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.30K$ 51.30K $ 51.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.02K$ 63.02K $ 63.02K Opplagsforsyning 13.03B 13.03B 13.03B Total forsyning 16,000,000,000.0 16,000,000,000.0 16,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RealFevr er $ 51.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEVR er 13.03B, med en total tilgang på 16000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.02K.