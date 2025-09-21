Real Sociedad Fan Token (RSO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 10.37$ 10.37 $ 10.37 Laveste pris $ 0.03188724$ 0.03188724 $ 0.03188724 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -23.17% Prisendring (7D) -23.17%

Real Sociedad Fan Token (RSO) sanntidsprisen er $0.03778901. I løpet av de siste 24 timene har RSO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSO er $ 10.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.03188724.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -23.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.76K$ 39.76K $ 39.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 377.89K$ 377.89K $ 377.89K Opplagsforsyning 1.05M 1.05M 1.05M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Real Sociedad Fan Token er $ 39.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSO er 1.05M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 377.89K.