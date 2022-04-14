Real MXN (MXNE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Real MXN (MXNE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Real MXN (MXNE) Informasjon Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.

Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome. Offisiell nettside: https://brale.xyz/stablecoins/MXNe Kjøp MXNE nå!

Real MXN (MXNE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Real MXN (MXNE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 77.58K $ 77.58K $ 77.58K Total forsyning: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Sirkulerende forsyning: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.58K $ 77.58K $ 77.58K All-time high: $ 0.067991 $ 0.067991 $ 0.067991 All-Time Low: $ 0.02496541 $ 0.02496541 $ 0.02496541 Nåværende pris: $ 0.054287 $ 0.054287 $ 0.054287 Lær mer om Real MXN (MXNE) pris

Real MXN (MXNE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Real MXN (MXNE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MXNE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MXNE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MXNEs tokenomics, kan du utforske MXNE tokenets livepris!

MXNE prisforutsigelse Vil du vite hvor MXNE kan være på vei? Vår MXNE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MXNE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!