Real MXN (MXNE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.054282 24 timer høy $ 0.054714 All Time High $ 0.067991 Laveste pris $ 0.02496541 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -0.68% Prisendring (7D) +0.31%

Real MXN (MXNE) sanntidsprisen er $0.054337. I løpet av de siste 24 timene har MXNE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.054282 og et toppnivå på $ 0.054714, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MXNE er $ 0.067991, mens den rekordlave prisen er $ 0.02496541.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MXNE endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.68% over 24 timer og +0.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Real MXN (MXNE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.65K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.65K Opplagsforsyning 1.43M Total forsyning 1,428,994.67

Nåværende markedsverdi på Real MXN er $ 77.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MXNE er 1.43M, med en total tilgang på 1428994.67. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.65K.