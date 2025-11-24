Real GEM Token pris i dag

Sanntids Real GEM Token (GEM) pris i dag er $ 9.54, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GEM til USD konverteringssats er $ 9.54 per GEM.

Real GEM Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,143,512, med en sirkulerende forsyning på 223.94K GEM. I løpet av de siste 24 timene GEM har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 12.24, mens tidenes laveste notering var $ 8.52.

Kortsiktig har GEM beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Real GEM Token (GEM) Markedsinformasjon

