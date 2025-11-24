Hva er SPEED

real fast (SPEED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for real fast (SPEED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 133.95K $ 133.95K $ 133.95K Total forsyning: $ 733.26M $ 733.26M $ 733.26M Sirkulerende forsyning: $ 733.26M $ 733.26M $ 733.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 133.95K $ 133.95K $ 133.95K All-time high: $ 0.03378043 $ 0.03378043 $ 0.03378043 All-Time Low: $ 0.00010578 $ 0.00010578 $ 0.00010578 Nåværende pris: $ 0.00018265 $ 0.00018265 $ 0.00018265 Lær mer om real fast (SPEED) pris Kjøp SPEED nå!

real fast (SPEED) Informasjon Offisiell nettside: https://speedonsolana.com/

real fast (SPEED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak real fast (SPEED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPEED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPEED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPEEDs tokenomics, kan du utforske SPEED tokenets livepris!

