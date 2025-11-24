Hva er RECC

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Real Estate Crypto Crowfunding (RECC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Real Estate Crypto Crowfunding (RECC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 346.07K $ 346.07K $ 346.07K Total forsyning: $ 972.02M $ 972.02M $ 972.02M Sirkulerende forsyning: $ 872.02M $ 872.02M $ 872.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 385.75K $ 385.75K $ 385.75K All-time high: $ 0.00367015 $ 0.00367015 $ 0.00367015 All-Time Low: $ 0.00025128 $ 0.00025128 $ 0.00025128 Nåværende pris: $ 0.00039605 $ 0.00039605 $ 0.00039605 Lær mer om Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) pris Kjøp RECC nå!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Informasjon Offisiell nettside: https://recc.finance

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RECC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RECC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RECCs tokenomics, kan du utforske RECC tokenets livepris!

