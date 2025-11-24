Real Estate Crypto Crowfunding pris i dag

Sanntids Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) pris i dag er --, med en 2.69% endring de siste 24 timene. Nåværende RECC til USD konverteringssats er -- per RECC.

Real Estate Crypto Crowfunding rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 347,886, med en sirkulerende forsyning på 872.02M RECC. I løpet av de siste 24 timene RECC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00367015, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har RECC beveget seg +1.05% i løpet av den siste timen og +0.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 347.89K$ 347.89K $ 347.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 387.78K$ 387.78K $ 387.78K Opplagsforsyning 872.02M 872.02M 872.02M Total forsyning 972,018,927.8925261 972,018,927.8925261 972,018,927.8925261

Nåværende markedsverdi på Real Estate Crypto Crowfunding er $ 347.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RECC er 872.02M, med en total tilgang på 972018927.8925261. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 387.78K.