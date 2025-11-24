ReachX Mainnet pris i dag

Sanntids ReachX Mainnet (RX) pris i dag er $ 0.01547096, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RX til USD konverteringssats er $ 0.01547096 per RX.

ReachX Mainnet rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,735,479, med en sirkulerende forsyning på 500.00M RX. I løpet av de siste 24 timene RX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02014509, mens tidenes laveste notering var $ 0.01326584.

Kortsiktig har RX beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ReachX Mainnet (RX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ReachX Mainnet er $ 7.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RX er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.47M.