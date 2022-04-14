Re7 WETH (RE7WETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Re7 WETH (RE7WETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Re7 WETH (RE7WETH) Informasjon The Re7 WETH Morpho vault curated by Re7 Labs aims to outperform staked ETH yields by lending WETH against a diverse set of Liquid Staking and Liquid Restaking Token collateral markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Offisiell nettside: https://app.morpho.org/vault Kjøp RE7WETH nå!

Re7 WETH (RE7WETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Re7 WETH (RE7WETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Total forsyning: $ 2.43K $ 2.43K $ 2.43K Sirkulerende forsyning: $ 2.43K $ 2.43K $ 2.43K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M All-time high: $ 5,113.42 $ 5,113.42 $ 5,113.42 All-Time Low: $ 1,432.94 $ 1,432.94 $ 1,432.94 Nåværende pris: $ 4,328.0 $ 4,328.0 $ 4,328.0 Lær mer om Re7 WETH (RE7WETH) pris

Re7 WETH (RE7WETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Re7 WETH (RE7WETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RE7WETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RE7WETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RE7WETHs tokenomics, kan du utforske RE7WETH tokenets livepris!

