Re7 WETH (RE7WETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,592.82 24 timer høy $ 4,710.98 All Time High $ 5,113.42 Laveste pris $ 1,432.94 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -2.00% Prisendring (7D) -5.02%

Re7 WETH (RE7WETH) sanntidsprisen er $4,616.63. I løpet av de siste 24 timene har RE7WETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,592.82 og et toppnivå på $ 4,710.98, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RE7WETH er $ 5,113.42, mens den rekordlave prisen er $ 1,432.94.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RE7WETH endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -5.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re7 WETH (RE7WETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.24M Opplagsforsyning 2.43K Total forsyning 2,434.0

Nåværende markedsverdi på Re7 WETH er $ 11.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RE7WETH er 2.43K, med en total tilgang på 2434.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.24M.