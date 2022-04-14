Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) tokenomics
Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Informasjon
The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet RE7WBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange RE7WBTC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår RE7WBTCs tokenomics, kan du utforske RE7WBTC tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.