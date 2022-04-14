Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Informasjon The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Offisiell nettside: https://app.morpho.org/vault Kjøp RE7WBTC nå!

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Total forsyning: $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 Sirkulerende forsyning: $ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M All-time high: $ 125,394 $ 125,394 $ 125,394 All-Time Low: $ 75,352 $ 75,352 $ 75,352 Nåværende pris: $ 114,277 $ 114,277 $ 114,277 Lær mer om Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) pris

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RE7WBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RE7WBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RE7WBTCs tokenomics, kan du utforske RE7WBTC tokenets livepris!

RE7WBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor RE7WBTC kan være på vei? Vår RE7WBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RE7WBTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!