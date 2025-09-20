Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 116,506 $ 116,506 $ 116,506 24 timer lav $ 118,540 $ 118,540 $ 118,540 24 timer høy 24 timer lav $ 116,506$ 116,506 $ 116,506 24 timer høy $ 118,540$ 118,540 $ 118,540 All Time High $ 125,394$ 125,394 $ 125,394 Laveste pris $ 75,352$ 75,352 $ 75,352 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -1.22% Prisendring (7D) -0.20% Prisendring (7D) -0.20%

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) sanntidsprisen er $117,015. I løpet av de siste 24 timene har RE7WBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 116,506 og et toppnivå på $ 118,540, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RE7WBTC er $ 125,394, mens den rekordlave prisen er $ 75,352.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RE7WBTC endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og -0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Opplagsforsyning 38.00 38.00 38.00 Total forsyning 38.0 38.0 38.0

Nåværende markedsverdi på Re7 WBTC Morpho Vault er $ 4.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RE7WBTC er 38.00, med en total tilgang på 38.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.45M.