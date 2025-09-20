Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24 timer lav $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 timer høy 24 timer lav $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 timer høy $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 All Time High $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Laveste pris $ 0.873962$ 0.873962 $ 0.873962 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) +1.05% Prisendring (7D) -0.40% Prisendring (7D) -0.40%

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) sanntidsprisen er $1.13. I løpet av de siste 24 timene har RE7USDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.12 og et toppnivå på $ 1.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RE7USDT er $ 1.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.873962.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RE7USDT endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +1.05% over 24 timer og -0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 912.12K 912.12K 912.12K Total forsyning 912,118.0345039552 912,118.0345039552 912,118.0345039552

Nåværende markedsverdi på Re7 USDT Morpho Vault er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RE7USDT er 912.12K, med en total tilgang på 912118.0345039552. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.